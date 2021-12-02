Студенты из Афганистана будут учиться в университете Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Студенты из Афганистана будут изучать в крупнейшем вузе Северного Кавказа международные отношения, информационные системы и информационную безопасность. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что в среду на территорию России прибыла первая группа афганских студентов, обучающихся в российских вузах. Первыми в страну прибыли 138 студентов. Часть из них будут проходить обучение в Северо-Кавказском федеральном университете.

"Мы готовы принять афганских студентов в стенах нашего университета, им будут созданы все необходимые условия. Афганские студенты будут обучаться по направлениям - "Информационные системы и технологии", "Международные отношения" и "Информационная безопасность", - цитирует пресс-служба ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

В университете отмечают, что готовы помочь студентам адаптироваться к учебе и жизни в новой стране. "У нас в университете успешно работают различные адаптационные программы, в том числе клуб "Маруся", которые помогут ребятам изучать и совершенствовать русский язык. СКФУ умеет создавать мультикультурную среду. Уверен, что студентам из Афганистана будет здесь комфортно", - приводятся в сообщении слова Беспалова.

В Минобрнауки РФ отмечали, что министерство совместно с посольством РФ в Афганистане продолжит формирование списков афганских студентов на включение в последующие спецрейсы.