Нижегородская область в 2022 году получит почти 1 млрд рублей на ликвидацию свалок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область в 2022 году получит из федерального бюджета почти 1 млрд рублей субсидий на ликвидацию свалок, в том числе в городах. По объему привлекаемых средств регион вошел в тройку лидеров, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

Губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу в Москве с главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым. Обсуждалось развитие системы обращения с ТКО на территории региона, а также реализация федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". "Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область получит почти 960 миллионов рублей федеральных средств в 2022 году на ликвидацию свалок. По объему привлекаемых средств регион вошел в тройку лидеров", - сказано в сообщении.

На эти средства ликвидируют свалки в границах городов, в том числе выполнят работы в Первомайске и Богородске, а также в Нижнем Новгороде, где идет процесс ликвидации Шуваловской свалки. "Земли будут возвращены в хозяйственный оборот и переданы администрации Нижнего Новгорода. Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет более 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов области Дениса Егорова.

Как отметил Денис Буцаев, в области уже 80% твердых коммунальных отправляют на обработку. "Это очень высокий показатель. РЭО готов и дальше поддерживать методически и информационно, а также рассматривать инвестиционные проекты в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба Буцаева.

Нацпроект "Экология" включает несколько направлений - утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.