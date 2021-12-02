В Поморье проложили зимнюю сезонную дорогу через реку Емцу после разрушения моста

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Холмогорского района Архангельской области отменили режим повышенной готовности, введенный из-за разрушения моста через реку Емцу в муниципальном образовании "Емецкое". Через реку проложили зимнюю сезонную дорогу, транспортное сообщение с поселками, оказавшимися в изоляции, восстановили, сообщила ТАСС в четверг глава района Наталья Большакова.

Без транспортного сообщения с 23 ноября оставались пять деревень, где проживают около 50 человек.

"Режим повышенной готовности снят, есть транспортная доступность - проложен зимник. Мост восстанавливается, если все будет благоприятно, он будет восстановлен в конце декабря", - сказала Большакова.

Мост через реку Емцу сдали в эксплуатацию в конце июня 2021 года. 23 ноября он был поврежден во время прохождения по реке ледяной шуги и ее скопления под мостом, в результате чего транспортное сообщение по мосту нарушилось, сообщили в среду в прокуратуре области. Мост находится на гарантии, подрядчиком в рамках гарантийного обязательства ведутся работы по его восстановлению. По факту происшествия региональное следственное управление СК России и областная прокуратура проводят проверки.