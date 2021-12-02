МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы через неделю.

"В Москве через неделю ожидаются 20-сантиметровые сугробы, - написал он в четверг в своем Instagram. - Зима в Центральной России резко стартовала с убедительных успехов. Так, например в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ к утру 2 декабря снежный покров вырос до 8 см, а на других метеостанциях столицы - на Балчуге этот показатель вырост до 10 см, в Тушино до 13 см".

Он добавил, что в Подмосковье самым снежным оказался город Клин: там намело 17 см снега. Тишковец также уточнил, что в четверг снега может прибавиться примерно на 2 см.

"В пятницу западно-восточный тропосферный перенос обеспечит приток влажного атлантического воздуха, из-за чего наступит слабая оттепель, что будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде мокрого снега, а значит вряд ли нанесет ущерб снежному покрову, который к исходу дня останется на уровне 8-10 см", - сообщил метеоролог, добавив, что в выходные похолодает, и высота снежного покрова подрастет до 10-12 см, что соответствует климатической норме второй декады декабря.

По его словам, 8-12 декабря высота сугробов уже может составить до 23 см.