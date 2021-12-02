Более 1,5 тыс. единиц оборудования закупили для московских роддомов за полтора года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования закуплено за полтора года для роддомов и перинатальных центров Москвы по контрактам жизненного цикла. Благодаря обновлению парка медтехники появилась возможность увеличить количество высокотехнологичных и малоинвазивных операций, повысить качество и сократить сроки проведения диагностических исследований на разных этапах беременности, сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Благодаря закупленному оборудованию наши возможности вышли на качественно иной уровень. За полтора года для учреждений департамента здравоохранения Москвы, где оказывается помощь по акушерско-гинекологическому профилю, было закуплено 1 635 единиц различной медтехники, включая аппараты КТ, МРТ и новейшее рентгеновское оборудование. Это позволяет раньше выявлять возможные патологии в развитии плода и вовремя проводить необходимое лечение", - приводятся слова главного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Антона Оленева.

По его словам, дополнительно к запланированному оборудованию будут приобретены около 100 единиц рентгендиагностической техники.

В Москве создана централизованная система акушерско-гинекологической помощи на базе многопрофильных больниц и входящих в их структуру акушерских стационаров. 19 акушерских стационаров, 117 женских консультаций, 25 отделений гинекологии вошли в состав 18 объединений "женская консультация-родильный дом-ГКБ", где беременная может получить весь спектр медицинских услуг. Благодаря объединению медицинская помощь, связанная с материнством в Москве, максимально приближена к пациенту. В каждом акушерском стационаре имеются отделения детской реанимации, что позволяет оказывать медицинскую помощь по профилю "неонатология" в полном объеме детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.

Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла осуществляются в столице с 2019 года.