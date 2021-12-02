Общество "Знание" проведет на Ставрополье карьерный форум для молодежи

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Российское общество "Знание" организует форум "Карьера PRO" для молодежи в Пятигорске (Ставропольский край). Мастер-классы и лекции для участников проведут бизнес-консультанты и специалисты по профориентации, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе общества.

"Форум посвящен поиску карьерного пути, развитию востребованных навыков, а также проектам, в которых наиболее успешно можно реализовать свой потенциал. В первую очередь форум адресован студентам и недавним выпускникам вузов. <…> В программе - интерактивные лекции, мастер-классы, сессии в формате ZnanieTalk, а также дискуссии и круглые столы с участием ведущих российских бизнес-консультантов, HR-менеджеров, специалистов по профориентации", - говорится в сообщении.

На форуме студентам расскажут об участии в лидерских программах, о том, как стать востребованным специалистом, не имея опыта. Для участников также организуют практикум по реализации идей.

Форум "Карьера PRO" пройдет 6-7 декабря под эгидой просветительского проекта общества "Знание" "Умный маршрут", участники которого - специалисты-практики, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства - делятся со школьниками и студентами своим опытом, мотивируют молодежь к созидательной деятельности и реализации талантов. Форумы, лектории и марафоны проекта посвящены истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, информационной безопасности и другим актуальным темам.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.