Первый день зимы в Москве стал самым снежным за последние пять лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Первый день зимы в столице стал самым снежным за последние пять лет, за сутки выпало 6 см снега. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Первый день зимы стал самым снежным за последние пять лет: за сутки первого декабря прирост свежевыпавшего снега составил 6 см, это в три раза больше, чем в прошлом году, а два года назад первое декабря было вовсе бесснежным", - говорится в публикации.

Отмечается, что в городе продолжается уборка снега, обратиться по этому вопросу можно в единый диспетчерский центр по тел. +7 (495) 539-53-53, в управляющую компанию и на портал "Наш город".