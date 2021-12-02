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Попова призвала россиян провести Новогодние праздники на свежем воздухе с близкими людьми

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в России для досуга создана прекрасная инфраструктура

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести Новогодние праздники в родной стране, максимально на свежем воздухе и в компании близких людей.

"Еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома в большие праздничные дни, привиться и провести новогодние праздники максимальное время на свежем воздухе <…> с любимыми и родными людьми", - сказала она в четверг в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что в России для досуга создана прекрасная инфраструктура: есть катки, парки, возможность кататься на лыжах и другие возможности для комфортного отдыха.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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