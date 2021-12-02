Более 1 тыс. тонн снега вывезли из Екатеринбурга из-за оттепели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты вывезли более 1 тыс. тонн снега на загородные полигоны Екатеринбурга, где вторые сутки наблюдаются оттепель, ледяной дождь и гололед. К работам привлекли 358 рабочих и 141 единицу уборочной техники, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии.

"В условиях нехарактерной для Среднего Урала декабрьской оттепели с целью обработки проезжей части и тротуаров использовано 5,6 тонны реагента и 75,7 тонны фракционного песка. На загородные полигоны было вывезено более 1 тыс. тонны снега", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе усилят обработку фракционным песком тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам. Кроме того, специалисты удалят лишнюю влагу с тротуаров с помощью механических щеток.

Ранее сообщалось, что в регионе вторые сутки наблюдаются повышение температуры воздуха, ледяной дождь и гололед, которые осложняют передвижение. По данным Уральского УГМС, вечером в Екатеринбурге температура опустится до минус четырех градусов, преимущественно без осадков. Ночные заморозки до минус пяти градусов и гололед сохранятся в течение недели.