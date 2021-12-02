Проект по реабилитации детей-инвалидов начнется в Свердловской области в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов будет запущен в Свердловской области в 2022 году, он продлится в течение трех лет. Помощь будет оказываться детям от четырех до 17 лет, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"Мы прошли отбор, и с 2022 года наш регион становится участником пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. <…> Планируется, что услуги будут оказываться детям-инвалидам в возрастной группе от четырех до 17 лет включительно, которым будет первична определена инвалидность и определена соответствующая реабилитационная группа", - сказал он.

Злоказов отметил, что также проект рассчитан на три года. В области отобрано семь организаций, которые будут оказывать помощь детям в трех городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском. Приступить к реализации планируется с 1 июня. Также в качестве пилотного региона выбрана Тюменская область.

По словам и. о. руководителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области Надежды Смушкиной, ежегодно проект будет охватывать около 1,5 тыс. детей, на него будет тратиться каждый год около 300 млн рублей на два региона. Дети будут иметь право на комплексную реабилитацию в течение 12 месяцев со дня установления инвалидности.