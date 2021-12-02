Ковидный госпиталь в Тюменской области закроют из-за снижения числа госпитализаций

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Моноинфекционный госпиталь в селе Вагай Тюменской области закроют из-за снижения числа пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. Об этом сообщили журналистам в информационном центре правительства региона.

Моногоспиталь в селе Вагай был открыт в конце октября 2021 года и был рассчитан на 60 коек.

"Моноинфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 закроют в Вагае. <...> За последнее время мы отмечаем уменьшение количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в стационарном лечении. <...> В связи с этим количество коек для лечения пациентов с COVID-19 за последние две недели сокращено на 652 единицы", - говорится в сообщении.

Как сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова, снижено число ковидных коек в областной инфекционной больнице и в моноинфекционном госпитале на базе реабилитационного центра "Надежда". При ухудшении эпидситуации количество коек для лечения пациентов с коронавирусом можно будет оперативно увеличить.

На заседании областного оперштаба глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила о том, что общая заболеваемость за 47-ю неделю снизилась на 4,2% по отношению к предыдущей.

За минувшие сутки зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 81 502 случая, выздоровели 63 394 человека, полный курс вакцинации прошли 783 977. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.