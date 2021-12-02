Антиковидные меры в Крыму планируют пересмотреть к 15 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма оценят динамику заболеваемости в регионе к 15 декабря, до этой даты действующие антиковидные ограничения в регионе сохраняются, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Ограничения пока временно сохраняются, к 15 декабря посмотрим на динамику. Пока что предъявление QR-кодов обязательно при заселении, изменений нет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "новый штамм вируса идет, никто не понимает, как дальше действовать". "Смотрим, как будет развиваться ситуация к середине месяца. Пока количество заражений, если было 840 в сутки - антирекорд, то за последние сутки - 431 заражение всего зафиксировано. К сожалению, у нас все равно смертность не падает", - добавил Аксенов.

С 1 декабря из-за снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50 до 70%. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также нескольких организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.