Ректор ГИТИСа считает, что историю СССР нужно преподавать системно и с единым подходом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. История СССР должна преподаваться в российских школах и вузах объективно и без умалчиваний, для чего необходимо выработать единый системный подход. Такое мнение высказал в четверг первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном теме "Как рассказывать молодому поколению про СССР?", Заславский обратил внимание на то, что зачастую приходится сталкиваться "с тем или другим преподаванием истории", когда лекторы в рамках даже одного курса предлагают студентам прямо противоположные оценки и выводы.

"Один из моих ближайших родственников, который сейчас учится на историческом факультете одного из ведущих московских вузов, рассказывает, как у них вчера, например, была лекция одного доцента, которая рассказывала чуть ли не о божественном происхождении Сталина, а на следующий день другим лектором в его авторском курсе, - тоже доцентом и кандидатом исторических наук, - рассказывается о том, какое это было "чудовище", и что вся история сталинского правления в СССР исчерпывается исключительно историями чудовищных репрессий... Мы понимаем, как необходима некая системность в рамках преподавания хотя бы одного курса "История СССР", - отметил Заславский.

Он также рассказал, как однажды его сын, интересующийся историей, обнаружил уже в школьном учебнике "Окружающий мир", на одном развороте, 21 фактическую ошибку. "Это был учебник за четвертый класс, по которому учатся в московских школах, - там действительно были ошибки, начиная с того, что Наполеон не в XVIII, а в XIX веке стал императором", - сказал Заславский.

По словам замглавы комиссии, после этого он уже сам решил детальнее ознакомиться с тем, что рассказывают учебники по окружающему миру московским школьникам об истории страны, в результате чего, например, выяснил, что в некоторых из них "в периоде 1924-1953 годов фамилия Сталина не упоминается вообще ни разу". "Но, конечно, самым большим для меня потрясением стала глава в учебнике по окружающему миру, которая называется "Страны - участницы Второй мировой войны". Там рассказывается про две страны <…> Ни один человек никогда не сможет догадаться, о каких двух странах рассказывается. Великобритания и Белоруссия. Это учебник, по которому учат в Москве", - констатировал Заславский.

По его мнению, в этой ситуации важно, в частности, активнее налаживать сотрудничество школ с музеями, поскольку для современного подрастающего поколения очень продуктивным является "момент подлинности предмета и постижение истории через какую-то подлинную реликвию".