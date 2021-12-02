В Петербурге родители смогут посетить новогодние утренники своих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Родители смогут посетить новогодние утренники в детских садах Санкт-Петербурга при соблюдении профилактических мер. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора города.

"Запрет на проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы, в том числе выпускных, праздничных мероприятий, детских утренников, санитарными правилами не установлен. Посещение дошкольных организаций родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Родители должны будут использовать индивидуальные средства защиты, обработать руки антисептиком и измерить температуру.

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием посторонних людей продолжает действовать.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил органам власти города подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов развлечения и досуга, общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. В Смольном сообщили, что режим ограничений, который власти Санкт-Петербурга введут на период новогодних каникул, будет зависеть от того, насколько город приблизится к достижению коллективного иммунитета за счет вакцинации, и от общей эпидемической ситуации.

В Петербурге выявлено 792 314 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 731 844 человека (3 106 за сутки), умерли 26 320 (57 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 623 случая заражения.