Meta поддержала запуск платформы по борьбе с обменом интимными фотографиями в интернете

ТАСС, 2 декабря. Горячая линия в Великобритании, направленная на помощь пользователям, чьи интимные фотографии оказались в общем доступе без их согласия, запустила при поддержке американской компании Meta специализированную международную платформу по борьбе с обменом таким контентом в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Meta в четверг.

"Британская Revenge Porn Helpline, консультируясь с Meta, разработала эту платформу", - указано в заявлении.

Название платформы StopNCII.org содержит аббревиатуру NCII, обозначающую "обмен интимными изображениями в интернете без согласия" (non-consensual sharing of intimate images). По данным компании, проект призван предоставить жертвам, чьи фотографии интимного характера могли попасть в сеть, больший контроль над своими изображениями. Также запуск платформы поддержали 50 неправительственных организаций - партнеров Meta по всему миру.

"Если кто-то обеспокоен тем, что их интимные изображения были опубликованы или могут быть размещены в социальных сетях, таких как Facebook или Instagram, они могут создать заявку на StopNCII.org, чтобы оперативно их [фотографии] обнаружить", - говорится в пресс-релизе.

Ранее компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, сообщила, что руководство социальных сетей намерено разработать и внедрить механизмы, которые позволят оградить пользователей от злонамеренной активности в мессенджерах.