Власти Башкирии сообщили, что план вакцинации от COVID-19 выполнен более чем на 70%

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 70% от подлежащего вакцинации населения Башкирии получили обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Ситуация с заболеваемостью в регионе оценивается как стабильная, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

"Регион получил 2 514 683 дозы отечественных вакцин. По данным на 2 декабря, первым компонентом привиты 2 003 946 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 756 170 человек. Это соответственно 80,7 и 70,7 процента подлежащего вакцинации населения", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, в Башкирии сокращается количество занятых инфекционных коек. Сейчас развернуто почти 3 тыс. мест, из них 22% свободно. "Мы приняли ряд ограничительных мер для невакцинированных жителей, которые порой вызывают недовольство. Но мы видим, что эти меры дают положительный результат, потому что люди нас слышат, демонстрируют ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. В целом ситуацию с коронавирусом в республике мы характеризуем как стабильную", - приводятся в сообщении слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Общее количество инфицированных в регионе достигло 107 696 человек, прирост за сутки - 662. Выздоровели 96 602 человека, из них 658 - за минувшие сутки.