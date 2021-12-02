Треть жителей ФРГ намерена потратить на празднование Рождества не более €300

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Примерно каждый третий житель Германии планирует сократить расходы на празднование Рождества до €300. Об этом в четверг сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу финансового портала Smava.

В опросе приняли участие 2 500 человек. Согласно его результатам, 32,7% респондентов заявили, что в преддверии Рождества намерены потратить до €300. При этом 22% граждан Германии сообщили, что хотят выделить на празднование от €301 до €700, а 8% опрошенных - от €701 до €1 000. Вместе с тем 9,4% немцев не устанавливают для себя каких-либо финансовых ограничений в период рождественских праздников.

Кроме того, как выяснили социологи, четверть респондентов (25,2%) планируют оплачивать свои покупки на Рождество кредитной картой, 5,9% жителей ФРГ намерены воспользоваться услугой "купи сейчас, заплати потом", а 2,8% опрошенных намерены приобрести товары на Рождество в рассрочку, которую предлагают некоторые розничные сети. Еще 6,1% участников исследования отметили, что рассматривают покупку рождественских подарков в кредит.

Рождество считается в ФРГ самым любимым праздником и главным поводом для встречи с родственниками. Около 80% граждан страны этот праздник встречают в кругу семьи. Как правило, обязательным пунктом предпраздничной программы жителей Германии является посещение рождественских ярмарок. Эта традиция уходит корнями в глубь веков. Однако в этом году, как и в прошлом, многие рождественские базары не будут работать из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса.