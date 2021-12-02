Путин поручил разработать концепцию развития допобразования детей до 2030 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Правительству Российской Федерации <...> разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Срок - 1 апреля 2022 года", - указывается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил принять меры по увеличению количества получающих дополнительное образование детей и расширению возможностей для освоения ими современных образовательных программ, "включая повышение доступности организаций дополнительного образования для детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении". Доклад об этом правительство должно представить до 1 июня 2022 года.

До 1 декабря 2022 года президент поручил обеспечить мониторинг практики внедрения в субъектах России системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, включая показатели количества обучающихся по программам за счет средств бюджетной системы РФ и уровня удовлетворенности родителей качеством допобразования детей. По результатам этого мониторинга правительство должно представить предложения по совершенствованию данной системы.

Также до 1 февраля 2022 года поручено оказать содействие Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт" в создании центра общего и дополнительного образования детей для углубленного изучения предметов в области естественных и инженерно-технических наук, предусмотрев выделение из федерального бюджета средств на создание инфраструктуры центра и обеспечение его деятельности.

Помимо этого, кабмину необходимо до 1 марта 2022 года рассмотреть вопрос о размещении на едином портале госуслуг сведений об организациях допобразования с указанием направленности программ и о возможности проведения оценки доступности и качества обучения по этим программам.