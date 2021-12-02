{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белгородские власти направят 1 млрд рублей на обеспечение жильем многодетных семей

В очереди на улучшение жилищных условий стоят 2 тыс. семей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Белгородской области в 2022 году направят 1 млрд рублей на новую программу по обеспечению жильем нуждающихся многодетных семей, сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Главный запрос населения со стороны тех, кто не имеет возможности улучшить условия - многодетные семьи. В этом году приняли решение, запускаем программу на следующий год, 1 млрд рублей выделили", - сказал собеседник агентства.

В очереди на улучшение жилищных условий в Белгородской области стоят 2 тыс. многодетных семей. Как отметил Гладков, выделение 1 млрд руб. позволит приобрести в 2022 году порядка 150 домов или квартир. На получение жилья смогут претендовать многодетные семьи, признанные нуждающимися в жилом помещении и с доходом ниже прожиточного минимума. По информации пресс-службы правительства региона, областной департамент жилищного строительства уже разработал семь типовых проектов домов с площадью от 72 до 180 кв. м.

Кроме того, в 2022 году жилье получат более 80 семей с детьми-инвалидами, на эти цели региональные власти планируют направить около 300 млн рублей.

Теги
РоссияБелгородская область
С начала года пассажиры ЦППК перевезли почти 330 тыс. домашних животных
Среди пассажиров были домашняя ворона и чихуа-хуа в теплом пальто
Читать полностью