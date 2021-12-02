В Башкирии досрочно выполнят программу переселения из аварийного жилья

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Башкирия получит из федерального бюджета более 950 млн рублей на досрочное завершение программы переселения из аварийного жилья. Всего до 2023 года новое жилье получат 2,8 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства строительства и архитектуры республики в четверг.

"Планируется направить 1,1 млрд рублей, в том числе - 951,5 млн рублей - средства из федерального бюджета, 86,7 млн рублей - бюджет республики, 123,8 млн рублей предоставят муниципальные образования. Перед нами стоит задача: создать более комфортные условия для проживания граждан республики. Досрочное завершение программы позволит нам в ближайшем будущем принять меры в отношении аварийного фонда, который был признан таковым уже после 1 января 2017 года", - приводятся в сообщении слова и.о. министра строительства и архитектуры региона Егора Родина.

Расселение по последнему этапу республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда проведут в 12 муниципалитетах. Планируется переселить более 1,5 тыс. жителей, заявку республики одобрил Фонд ЖКХ, отметили в пресс-службе.

Адресная программа по переселению из аварийного жилья в республике рассчитана на 2019-2023 годы. Планируется расселить 2,8 тыс. граждан в 19 муниципалитетах из 134 многоквартирных аварийных домов.