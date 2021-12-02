В Якутске усилят меры по отлову безнадзорных собак

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска усилят бригады по отлову безнадзорных собак, сообщается в Telegram-канале мэрии столицы Якутии.

"По поручению главы города в связи со случаями нападения агрессивных собак на горожан распорядился усилить бригады по отлову безнадзорных животных. <…> С завтрашнего дня дополнительно будут выделены две автомашины от муниципальных предприятий "Жилкомсервис" и "Якутдорстрой" для работы по отлову. За каждой машиной будут закреплены специалисты-ловцы ППБЖ (пункт передержки безнадзорных животных - прим. ТАСС). Для повышения эффективности отлова в том числе будут использоваться пневматические винтовки с дротиками для обездвиживания животных", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы Якутска по вопросам городского хозяйства Егора Кардашевского.

Отмечается, что в мэрии будут "внимательно отслеживать все поступающие сигналы, жалобы от жителей, в том числе в социальных сетях, о скоплениях агрессивных животных и оперативно принимать меры по их отлову".

По данным пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия), 28 ноября на территории Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) на 21-летнюю девушку произошло нападение своры бродячих собак, полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Кроме этого, накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором пожилая женщина отбивается сумкой от собак. В АГАТУ ТАСС сообщили, что инцидент произошел днем 30 ноября, собаки напали на пожилую женщину возле ипподрома, порвали куртку и шапку. После публикации прокуратура организовала проверку. "В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.