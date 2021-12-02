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Занятия первой смены во всех школах Кургана 3 декабря пройдут дистанционно из-за непогоды

Решение по второй смене примут по обстоятельствам

ТАСС, 2 декабря. Занятия учеников первой смены будут проводиться 3 декабря в дистанционном формате во всех школах Кургана, где вторые сутки наблюдается гололед и ледяной дождь. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях Кургана будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении с уточнением, что решение о форме занятий второй смены примут непосредственно 3 декабря.

1 декабря из-за сильного гололеда и мокрого снега отменили занятия для вторых смен во всех школах и учреждениях дополнительного образования города, 2 декабря школьников Кургана - первой и второй смены - перевели из-за непогоды на дистанционное обучение.

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