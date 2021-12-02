Путин поручил проанализировать практику организации экскурсий для школьников и студентов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами до 1 марта 2022 года проанализировать практику организации экскурсий для школьников и студентов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.

"Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации практику организации экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также представить предложения о совершенствовании деятельности по организации экскурсий, регулярном проведении экскурсий, включая экскурсии по историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося в июне 2021 года.

Срок исполнения поручения установлен на 1 марта 2022 года.