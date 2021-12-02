Волонтеры провели мониторинг 100 объектов деревянной архитектуры в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Волонтеры просветительского проекта "Открытый город" в Санкт-Петербурге в 2021 году провели мониторинг состояния 100 памятников деревянной архитектуры в разных районах (всего в городе их около 300), сообщил ТАСС в четверг руководитель проекта, зампредседателя Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

"Большое направление у нас, которое мы с помощью волонтеров делаем - здесь без них никак не обойтись - они у нас проводят мониторинг объектов деревянной архитектуры. В этом году мы 100 объектов отмониторили. В результате этого и мы, и комитет по охране памятников получаем актуальную базу состояния этих объектов, потому что все-таки сколько сотрудников в КГИОП, сколько у нас, но мы не можем систематически объезжать все объекты и фиксировать их состояние - а это нужно делать", - сказал Иванов.

Добровольцы обходили эти памятники, проводили их осмотр, фотофиксацию и составляли акты технического состояния. Перед этим для них организовали обучающий курс.

Кроме того, волонтеры-студенты петербургского Архитектурно-строительного университета проводили обмеры деревянных памятников. "Мы на трех объектах в этом году работали. Это тоже очень важно, потому что они делают обмеры и фотофиксацию состояния, а это первая ступень проектной документации. Если что-то случилось с объектом, в архивах комитета по охране памятников останутся все его характеристики", - пояснил он, добавив, что это может помочь впоследствии при необходимости ремонта, реставрации или воссоздания этих сооружений.

Волонтерские субботники

Другим направлением работы с добровольцами для "Открытого города" является проведение субботников на различных объектах культурного наследия. "В этом году мы провели около 10 больших акций: приводили в порядок несколько объектов, в основном, деревянной архитектуры, поскольку такая запущенность, захламленность создает угрозу сохранности - деревянного памятника особенно. Работали на даче Лесснера - интересный очень памятник деревянный в Выборгском районе, на даче Маяковского в Левашово, в Малом Мраморном дворце на Гагаринской улице и на Смоленском лютеранском кладбище", - отметил собеседник агентства.

Кладбище, расположенное на набережной реки Смоленки, ведет историю с середины XVIII века, на его территории похоронены в том числе брат Альфреда Нобеля Людвиг Нобель, отец физика Петра Капицы Леонид Капица и многие другие. "Там у нас волонтеры не только участвовали в приведении в порядок территории. Мы вместе с комитетом по охране памятников, с похоронной службой сделали и выставили таблички на [могилах], которые являются памятниками, с призывом найти потомков тех, кто там захоронен. У нас по законодательству пока не определен собственник, государство не может вкладывать средства в реставрацию этих надгробий. А если его признают в установленном порядке бесхозным, тогда государство может вкладывать в это деньги. Чтобы признать его бесхозным, нужно сначала установить табличку, и если в течение полугода никто не найдется, тогда можно [заниматься реставрацией этих памятников]", - рассказал Иванов.

"Открытый город" - масштабный культурно-просветительский проект, знакомящий горожан с культурным наследием Санкт-Петербурга. Реализуется с 2016 года городским отделением ВООПИиК в партнерстве с КГИОП.