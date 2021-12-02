В Англии отмечен первый случай передачи омикрон-штамма, не связанный с поездкой за рубеж

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Первый случай передачи омикрон-штамма коронавируса, не связанный с поездкой за рубеж, отмечен в Англии. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источник.

Неназванный собеседник сообщил изданию, что на данный момент не удалось установить никаких контактов инфицированного с кем-либо, кто побывал недавно на юге Африки, где этот потенциально более опасный штамм вируса был обнаружен.

Ранее на этой неделе власти Шотландии сообщили, что в этой административно-политической части Великобритании отмечены девять случаев инфицирования новым штаммом. Все они произошли на одном частном мероприятии и не были никак связаны с выездом за рубеж.

Financial Times сообщает, что в настоящий момент в британских лабораториях проверяются десятки анализов, взятых у людей с подозрением на инфицирование новым штаммом. Газета делает из этого вывод, что в ближайшее время число подтвержденных случаев в Великобритании вырастет.

Из-за ситуации с омикрон-штаммом власти королевства ранее объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания внесла в так называемый красный список повышенного риска 10 стран Африки, прибывшим из них необходимо будет соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. С 30 ноября снова начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.