Спасатели вновь предупредили о сильных дождях и ветре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Спасатели вновь предупредили о сильных дождях и ветре с порывами до 25 м/с 3 и 4 декабря в Крыму, сообщается в четверг на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Крыму ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 4 декабря дожди, местами сильные (10-20 мм)", - говорится в сообщении.

Министерство рекомендует воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. На Крым на этой неделе дважды обрушивался ураган.

29 ноября пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на среду ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго России, снабжение всех потребителей уже восстановили.