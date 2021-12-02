Малые аэропорты Томской области могут вернуться к работе

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Малые аэропорты в Томской области, где в октябре приостановили работу в связи с новыми нормами безопасности, могут вновь принимать самолеты после изменения нормативов для небольших авиаплощадок, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Ранее первый заместитель директора авиакомпании "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) Александр Гениевский сообщил, что авиакомпания 5 октября прекратила местные рейсы в Томской области и Республике Алтай из-за приостановки работы малых аэропортов. По его словам, причиной стало вступление в силу постановления правительства РФ, которое ужесточает требования по безопасности. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к правительству РФ с просьбой пересмотреть требования к малым аэропортам, без которых жители отдаленных населенных пунктов полностью теряют транспортную доступность.

"Прежние требования фактически поставили крест на транспортной доступности небольших населенных пунктов на севере, ведь выполнить их силами малых авиакомпаний невозможно. Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Для Томской области с ее огромной территорией вопрос транспортной доступности - один из самых важных. И я благодарен правительству и Минтрансу, что прислушались к мнению томичей", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Новые нормативы уже вступили в силу. Так, для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, предназначенных для коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью 20 человек и менее, отменены дополнительные требования в виде спецограждений с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.

Как пояснил ТАСС начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, сейчас власти региона ведут переговоры с перевозчиками, чтобы уточнить сроки и условия возобновления транспортного сообщения.