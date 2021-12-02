Аксенов заявил, что последствия зимнего урагана в Крыму меньше, чем от летних подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Коллапс после ураганного ветра и снегопада в Крыму не произошел, а последствия оказались меньше, чем после летних подтоплений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Коллапса нет. Размер катастрофы точно меньше, чем был летом в результате наводнений. Слава Богу, никто не пострадал. Около пяти человек обращались в больницы со средней степенью тяжести - их или ветром качало, ударились об стенку, случайные были эпизоды", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что "снега в таком количестве, чтобы пришлось выводить тяжелую технику на расчистку дорог, не было".

На Крым на этой неделе дважды обрушивался ураган. 29 ноября пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго России, сейчас снабжение всех потребителей восстановили.

От сильных дождей Крым за лето пострадал трижды. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировало жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.