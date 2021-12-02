В Башкирии открыли бюст в память о партизане Даяне Мурзине

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Бюст в память о партизане, кавалере орденов Красного Знамени и Красной Звезды Даяне Мурзине открыли в Кушнаренковском районе Башкирии. Его установили за счет добровольных пожертвований, сообщила пресс-служба Общественной палаты республики в четверг.

"На территории Кушнаренковского многопрофильного колледжа состоялось торжественное открытие первого в России бюста героя партизанского движения Великой Отечественной войны, российского военного деятеля, "черного генерала" Даяна Мурзина. В сборе средств на открытие памятника приняла участие и Общественная палата Республики Башкортостан. Члены палаты откликнулись на просьбу инициативной группы неравнодушных граждан, организовавших открытие бюста, и оперативно собрали недостающую сумму, необходимую для завершения работ по установке", - сказано в сообщении.

Даян Баянович Мурзин - уроженец Бакалинского района Башкортостана. В боевых действиях он участвовал с 22 июня 1941 года. В октябре 1941 года вступил в партизанский отряд в Белоруссии и был назначен его командиром. В августе 1944 года Мурзин заброшен в глубокий тыл врага в Чехословакию, где стал командиром партизанской бригады. Ему удавалось собирать отряды в 300-500 человек, наносить внезапные удары по противнику в его тылу.

За голову Даяна Мурзина нацисты назначили награду в 3 млн рейхсмарок. Под командованием Мурзина вывели из строя десятки воинских эшелонов, захватили аэродром с 18 боевыми самолетами, подбили 19 танков, более 200 автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов.

Мурзин умер в 2012 году в возрасте 91 года.