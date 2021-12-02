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Краснов призвал увеличить размер компенсации от предприятия за гибель работника шахты

По словам генпрокурора, это будет стимулировать собственника предприятия вкладывать средства в обновление оборудования и систему защиты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Размер компенсации за гибель или увечье работника шахты за счет собственника предприятия должен быть увеличен. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Следует увеличить размер компенсационных выплат за гибель и увечье человека за счет собственника предприятия. Это будет стимулировать его вкладывать средства в обновление оборудования и систему защиты", - сказал Краснов.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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