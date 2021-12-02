Более 56 тыс. пациентов с ковидом прошли лечение в больнице в Коммунарке с начала пандемии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 56 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в московской больнице № 40 в Коммунарке за прошедшие год и девять месяцев пандемии. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко в интервью " Российской газете ", опубликованном в четверг.

"В настоящий момент у нас лечатся 934 пациента, 237 из них - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 111 находятся на ИВЛ. Дыхание остальных поддерживается по большей части высокопоточным кислородом. Всего за прошедшие год и девять месяцев пандемии мы пролечили более 56 тыс. больных", - сказал Проценко газете.

Он отметил, что большого эффекта от роста числа вакцинированных от коронавируса москвичей пока нет и нужно двигаться к 80% привитых, но до такого уровня еще далеко, поскольку отношение к вакцинам в обществе "очень сдержанное". "Объяснить причину этой сдержанности я не могу. А вот то, что из лежащих в реанимации 98% - невакцинированные пациенты, знаю точно", - добавил он.

Проценко уточнил, что два процента попадающих в реанимацию вакцинированных - это люди с отягчающими сопутствующими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом. "В первую и вторую волны ковида эти больные были практически обречены, а сейчас состояние у них не критическое, мы их, как правило, спасаем", - сказал врач. "И с коронавирусом можно жить, но только путем вакцинации. Если же мы этого, наконец, не усвоим, останется ждать и пятую, и шестую волну коронавируса", - резюмировал Проценко.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 805 против 2 757 днем ранее. В относительном выражении прирост составил 0,2%.