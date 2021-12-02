Путин поручил рассмотреть возможности индивидуального финансирования допобразования детей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ряду министерств и органам исполнительной власти регионов рассмотреть возможности персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка, а также от его успехов в учебной деятельности. Об этом сообщается в четверг в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Минпросвещения России совместно с Минкультуры России, Минспортом России, Минобрнауки России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность распределения (в рамках внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей) объема гарантий персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка, а также от его успехов в учебной деятельности", - указывается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о предпринятых мерах необходимо предоставить до 1 апреля 2022 года. Ответственными за исполнение назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр спорта РФ Олег Матыцин, а также руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.