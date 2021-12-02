Количество мест в ковидных госпиталях Владимирской области сократили почти на 10%

ТАСС, 2 декабря. Более 220 мест для пациентов с коронавирусом за неделю закрыли в инфекционных госпиталях Владимирской области в связи с постепенной стабилизацией эпидобстановки. Из развернутых 2 040 коек свободны около 30%, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"По состоянию на 2 декабря в медорганизациях региона действует 2 040 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,8% из них занято (1 444), свободно 596 коек", - говорится в сообщении.

В инфекционных госпиталях региона, по информации на 25 ноября, действовало 2 265 мест, за прошедшую неделю 225 из них закрыли, что составляет 9,95%. "При высоких ежесуточных показателях заболеваемости наметилась определенная стабилизация общей ситуации", - отметили в пресс-службе.

Максимальное за последний месяц суточное число заражений - 330 - фиксировалось в регионе 13 ноября, затем началось постепенное снижение этого показателя. По данным оперативного штаба на 2 декабря, всего во Владимирской области с начала пандемии выявили 73 075 случаев заражения коронавирусом, в том числе 312 - за последние сутки. Выздоровели 55 668 человек, 2 601 пациент умер.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет работы заведений общепита в ночное время, заполняемость фудкортов в торговых центра не может превышать 50%. Разрешены мероприятия на открытой огражденной территории при наличии у жителей сертификата, QR-кода или ПЦР-теста. Ввели обязательную вакцинацию 80% работников социально-значимых сфер, в том числе госслужбы, оказания услуг населению, сфер образования, здравоохранения, туризма и гостиничного бизнеса, а также культуры, спорта. С 15 декабря 2021 года посещение заведений сферы услуг возможно только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки.