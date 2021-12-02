Портал о спортивных занятиях планируют создать в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить электронную платформу о спорте в регионе, где местные жители смогут подобрать себе спортивные кружки. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Записаться на спортивные кружки в два клика - скоро жители Московской области смогут выбрать себе вид спорта по душе, подобрать тренера и узнать режим работы спортивных площадок не выходя из дома. Для этого в Подмосковье будут запущены портал и приложение для смартфонов, которые станут единой электронной платформой о спорте в регионе", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что представленные на портале активности подойдут для жителей региона всех возрастов.

"Задача, которую перед нами ставит наша жизнь и наш президент, - здоровый образ жизни каждого человека. Она должна быть реализована на территории всей страны. Наша цифровая платформа - инструмент, который поможет реализовывать цели, о которых мы говорим. Нужно информировать людей и на федеральных каналах, и в социальных сетях, популяризировать здоровый образ жизни. Все это компоненты, из которых состоит успех", - приводятся в сообщении слова Воробьева.