В Балтийском море у калининградского побережья обнаружили немецкий сторожевик времен войны

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Немецкий сторожевой корабль, затонувший в ноябре 1944 года в акватории Балтийского моря после атак советских штурмовиков Ил-2, обнаружили в территориальных водах России, недалеко от калининградского побережья в районе Куршской косы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В ноябре в рамках комплексной экспедиции по поиску и обследованию объектов военно-технической истории и фортификации, проводимой Балтийским флотом совместно с Русским географическим обществом, при помощи подводного необитаемого телеуправляемого аппарата с судна ГС-214 гидрографической службы флота проводилось обследование затонувшего судна, лежащего на грунте на глубине 23 м", - рассказали в пресс-службе.

В результате обследования подводного объекта удалось установить, что обнаруженное на дне моря судно является немецким сторожевым кораблем V-1802, бывшим французским рыболовным судном "Ориент".

В экспедиции по идентификации обнаруженного в территориальных водах России корабля военной поры участвовали представители РГО, Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Балтийского федерального университета имени И.Канта, Музея мирового океана, уточнили военные.

О корабле

Из архивных данных, предоставленных научным консультантом экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", военным историком Мирославом Морозовым, известно, что 11 ноября 1944 года два немецких сторожевых корабля V-310 и V-1802, следовавшие по маршруту Пиллау (нынешний Балтийск Калининградской области) - Мемель (ныне Клайпеда), подверглись атакам штурмовиков Ил-2 ВВС Балтийского флота.

Две бомбы, сброшенные советскими летчиками, попали в ходовую рубку (мостик) и машинное отделение V-1802. Попытка отбуксировать сторожевик в район Пиллау не увенчалась успехом: через несколько часов он ушел под воду кормой вниз. В результате атаки Ил-2 на сторожевике семь человек погибли, 10 пропали без вести, в том числе командир V-1802. Также были тяжело ранены шесть человек, двое из которых умерли.

"Установлено также, что ведущим в паре штурмовиков Ил-2, проведших успешную атаку, был Герой Советского Союза Николай Пысин, в победах которого V-1802 не значится. Таким образом, обнаружение и идентификация сторожевого корабля V-1802 позволяет вписать его в число побед советских летчиков и восстановить историческую справедливость", - отметили в пресс-службе флота.