С начала года пассажиры ЦППК перевезли почти 330 тыс. домашних животных

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 330 тыс. своих домашних питомцев перевезли пассажиры в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"За 11 месяцев в поездах ЦППК перевезли почти 330 тыс. питомцев. Самыми популярными направлениями стали Ярославское (почти 60 тыс. животных), Казанское (более 58 тыс. животных) и Курское (41,2 тыс. животных). Лидерами по перевозкам традиционно являются собаки и кошки, однако на поездах ЦППК перевозили и необычных "пассажиров": ручную ворону, котят-чемпионов породы сфинкс и рыбок-петушков необычного окраса в небольшом аквариуме. Разумеется, все животные в электропоезде находятся в переносках, домашняя ворона была в клетке. Чихуа-хуа путешествовал в теплом пальто", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что перевозка мелкого рогатого скота - например, коз, - в поездах ЦППК запрещена, а для провоза любого животного необходим билет, который можно оформить в кассе или бесконтактным способом через автомат. Стоимость такого билета зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту.

"Отдельная категория - собаки-поводыри, на них оформлять билет не требуется. С полными правилами можно ознакомиться на сайте [ЦППК] в разделе "Условия проезда", - заключили в пресс-службе ЦППК.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пассажиры ЦППК перевезли более 300 тыс. питомцев, в том числе с пассажирами путешествовали хамелеон, утки, попугай, кролики, мини-пиг и цыплята.