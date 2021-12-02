В Петербурге за неделю ликвидировали более 8,5 тыс. кв. м нелегальных автостоянок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободили на этой неделе более 8,5 тыс. кв. м городских площадей от нелегально размещенных автомобильных стоянок в семи районах северной столицы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"На этой неделе сотрудниками комитата по контролю за имуществом совместно с подведомственным СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" освобождаются земельные участки, незаконно используемые под размещение автостоянок и индивидуальных парковочных мест. Мероприятия проводятся в Калининском, Красносельском, Выборгском, Приморском, Адмиралтейском, Кировском и Московском районах, - рассказали в пресс-службе.

Самую крупную нелегальную стоянку ликвидировали у Дунайского путепровода, между Малой Балканской улицей и Витебской железной дорогой, которая занимала 4 тыс. кв. м. Также были демонтированы крупные парковки в Парголово и в Красном селе, площадью 2 и 1,5 тыс. кв. м соответственно, и несколько аналогичных объектов в других частях Петербурга.

На всех стоянках заблаговременно разместили уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, аналогичные уведомления вручили выявленным землепользователям, отметили в пресс-службе. За самовольное размещение парковок нарушителей привлекли к административной ответственности, которая предполагает наложение штрафа. Также недобросовестным землепользователям предстоит возместить стоимость работ по освобождению незаконно занятых участков.