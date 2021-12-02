В Тульскую область поступили три передвижных поликлиники для обследования жителей сел

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. В Тульскую область от социальных партнеров поступили три передвижных медицинских комплекса, в которых есть кабинеты флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории. Такая техника необходима для обследования жителей отдаленных сел, сообщил в четверг губернатор Алексей Дюмин на церемонии передачи техники в районные больницы.

"Практика выездных медосмотров хорошо себя зарекомендовала. Очень важно, чтобы жители отдаленных районов имели возможность своевременно пройти необходимое обследование, получить качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба правительства региона слова Дюмина.

Передвижные комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием, состоят из кабинетов флюорографии, маммографии, гинекологии, функциональной диагностики и лаборатории. Их приобрели за счет социальных партнеров региона - компаний "Транснефть" и "Новатэк". "Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и губернатор Алексей Дюмин на Петербургском экономическом форуме в июне этого года подписали соглашение, в рамках сотрудничества по которому во главу угла поставили повышение качества здравоохранения и мобильности оказания медицинской помощи. За последние четыре года в Тульской области реализовали проекты социальной направленности на 400 млн рублей и у нас есть планы по продолжению взаимодействия", - отметил заместитель вице-президента компании Владимир Каланда.

Новые комплексы предали в больницы Новомосковска, Суворова и Ефремова. "Так, к Ефремовской больнице прикреплены 30 тыс. жителей Ефремова, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Время в пути до самых отдаленных населенных пунктов - около одного часа. По словам главного врача больницы Вячеслава Голубенко, на новом комплексе бригада специалистов будет выезжать в муниципалитеты дважды в неделю", - добавили в пресс-службе облправительства.

Ранее также за счет партнеров для региона приобрели два полностью укомплектованных мобильных комплекса. "Они фактически представляют собой "поликлинику на колесах", то есть там есть возможности для углубленного обследования пациентов. В регионе используются и другие передвижные медкомплексы, но они узкоспециализированные, например, с кабинетом флюорографии или стоматологии", - сказали ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.