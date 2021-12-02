В Крыму самоизоляцию для вакцинированных пожилых людей отменят с 15 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма с 15 декабря отменят обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или справку о перенесенном заболевании, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения республики.

"С 15 декабря 2021 года отменяется самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 15 декабря для вакцинированных или переболевших пожилых жителей Крыма возобновят предоставление льготного проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

"Уважаемые граждане Республики Крым, которые еще не получили вакцину от новой коронавирусной инфекции, призываем Вас позаботиться о своем здоровье и прийти в пункты вакцинации для получения прививки и возможности беспрепятственно покидать дома и пользоваться услугами льготного проезда", - сообщается в пресс-релизе.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.