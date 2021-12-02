В Сочи создали рабочую группу для решения ситуации с арестами спорных земель нацпарка

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Межведомственную рабочую группу создали в Сочи для разрешения ситуации с арестом земельных участков на территории национального парка. Для жителей действует профильная горячая линия, сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг.

Из-за мошеннических действий на территории, которая ранее входила в Сочинский национальный парк, сформировали земельные участки, права на которые зарегистрированы за третьими лицами. Значительная часть лесного массива на этих землях уничтожена. Около 3,5 тыс. земельных участков на территории более 2,3 тыс. га еще покрыты лесом. Их арестовали, чтобы предотвратить вырубку деревьев.

"Для разрешения ситуации с наложением ареста на земельные участки в Сочи по инициативе СПЧ при губернаторе Краснодарского края создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа с участием Росреестра, Росимущества, представителей органов власти, надзорных органов и инициативных групп граждан", - говорится в сообщении администрации.

В администрации подчеркнули, что речи о сносе капитальных строений не идет, а лица, чьи участки попали под ограничения, могут обратиться за пояснениями в прокуратуру или УВД. В правовой департамент мэрии обратились более 60 человек, им оказали юридическую помощь. Для получения дополнительной информации запустили горячую линию.

"С одной стороны, мы видим необходимость соблюдения природоохранного законодательства и экологических норм, сохранения национального достояния - Сочинского нацпарка. С другой стороны, видим реальные проблемы людей, на чьи земли наложен арест, которые стали заложниками такой юридической коллизии, будучи добросовестными приобретателями. Мои встречи с мэром Сочи Алексеем Копайгородским, с прокурором города Вячеславом Овечкиным говорят о том, что настрой у органов власти и надзорных органов - быть максимально открытыми в этом вопросе", - сказал советник губернатора Краснодарского края, председатель краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Сочинский нацпарк - один из первых национальных парков на территории России. Его границы уточнялись каждые 10 лет. Часть территории, исключенная из его состава, утратила статус особо охраняемой и приобрела статус земель населенных пунктов, но земли также относятся к собственности Российской Федерации.