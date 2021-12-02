Реанимационные койки в Псковской области для пациентов с коронавирусом заняты на 90%

ПСКОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Реанимационные койки в медучреждениях Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 65,5 тыс. человек, для лечения пациентов с коронавирусом загружены более чем на 90%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона по итогам участия губернатора Михаила Ведерникова в совещании зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой.

Глава региона проинформировал вице-премьера о текущей эпидемической обстановке, подчеркнув, что в Псковской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. "Реанимационные койки <..> загружены более чем на 90%. Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового африканского штамма ["омикрон"], и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, учитывая высокую загрузку реанимации, губернатор принял решение о приобретении дополнительного реанимационного оборудования на 30 млн рублей. Там отметили, что одной из приоритетных задач для региона является увеличение темпов вакцинации.

"На сегодняшний день первый компонент [вакцины] сделали свыше 243 тыс. человек, что превышает 60% от подлежащих вакцинации. Отдельное внимание на заседании Михаил Ведерников обратил на технические сбои, которые фиксируются в регионе при дистанционной записи на вакцинацию через портал госуслуг. Глава региона попросил коллег из федерального центра оперативно устранить существующие технические сложности в работе одного из ключевых каналов записи, чтобы население не испытывало неудобств", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 66 557, выздоровели 57 799 человек, 1 092 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.