Депутаты Законодательного собрания Кировской области поддержали закон о QR-кодах

"2 декабря состоялось заочное голосование депутатов законодательного собрания. Рассматривался один вопрос - проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Депутаты большинством голосов поддержали принятие законопроекта", - говорится в сообщении.

Из текста законопроекта следует, что жители смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом решение об использовании кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. В случае принятия закона при необходимости его нормы будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года.

Кировские депутаты направят в Госдуму несколько предложений. Например, предусмотреть для регионов срок, достаточный для обеспечения выполнения установленных законом полномочий по организации оказания услуг жителям в случае угрозы распространения инфекции; дать возможность для посещения мероприятий, организаций и объектов при условии, что у них есть документы о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины или о наличии минимального необходимого уровня антител. Также предлагается предусмотреть, чтобы люди при посещении мероприятий, организаций и объектов одновременно с QR-кодом могли предъявить не только паспорт, но и другой документ, например, военный билет, пенсионное или водительское удостоверение.

Сейчас инициатива обсуждается в регионах, после чего будет рассмотрена в Государственной думе.