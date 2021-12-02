Строительство семи школ на 4,5 тыс. мест начнут в Кабардино-Балкарии в 2022 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Семь общеобразовательных школ на 4,5 тыс. ученических мест начнут строить в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2022 году, сообщил глава региона Казбек Коков в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.

Он пояснил, что в четверг состоялась рабочая встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим положением региона, а также санитарно-эпидемиологическую ситуацию в КБР.

"В 2022 году начнем строительство еще семи школ на 4,5 тыс. мест, приведем в порядок наши сельские школы, в ремонте нуждаются 75. Начнем строительство нальчикской поликлиники и онкодиспансера. Эти вопросы также нашли поддержку Совета Федерации", - написал Коков.

Он отметил, что в ходе встречи большое внимание уделили социально-экономическому положению региона. "Вместе с возросшими собственными доходами и межбюджетными трансфертами доходы на 2022 год составят 60 млрд рублей. Это беспрецедентная величина в истории республики", - уточнил Коков.

Руководитель региона добавил, что обсудил с Валентиной Матвиенко предстоящие Дни КБР в Совете Федерации, которые намечены на апрель 2022 года. "Пригласил делегацию Совета Федерации на 100-летие республики. Выражаю искреннюю благодарность Валентине Ивановне Матвиенко за внимание и поддержку по ряду важных для республики проектов. Уверен, подобное взаимодействие КБР с Советом Федерации будет расширяться", - отметил он.