Мэр Казани вручил олимпийской чемпионке Мартьяновой сертификат на квартиру от меценатов

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин вручил олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой сертификат на получение квартиры, которую для нее приобрели казанские меценаты. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"Мэр вручил чемпионке сертификат на получение квартиры, которую для нее приобрели казанские меценаты. Он отметил, что надеется на участие Мартьяновой в воспитании юной смены казанских фехтовальщиков, а со временем - и на постоянную работу в столице Татарстана", - сообщили в мэрии.

В истории казанской школы фехтования медаль Мартьяновой - первая золотая олимпийская медаль после 1976 года, когда на XXI Играх в Монреале сразу три казанские фехтовальщицы - Наиля Гилязова, Ольга Князева и Валентина Никонова - одержали победу в составе команды СССР.

Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. Кроме нее, на командном турнире по рапире выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.