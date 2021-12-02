Тюменские власти обязали прибывающих из Африки и Гонконга граждан сдавать тест на COVID-19

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" обязали граждан, в том числе членов экипажей воздушных судов, прибывающих из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, сдавать тест на наличие инфекции по прибытии в аэропорты. Об этом сообщили в четверг в информационном центре правительства области.

"В связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон" региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты Рощино, Ремезов", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что до получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 311 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировали 81 502 случая, выздоровели 63 394 человека, полный курс вакцинации прошли 783 977. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.