Власти Ленобласти разрешили работу ночных клубов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области разрешили со 2 декабря работу ночных клубов с 06:00 до 23:00 при предъявлении посетителями QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ленобласть обновила "антиковидное" постановление. Что меняется со 2 декабря: разрешаются мероприятия при наличии у участников "антиковидных" документов, но при участии более 50 человек потребуется согласование Роспотребнадзора; ночные клубы и дискотеки теперь могут работать, но строго с 06:00 до 23:00 и при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что со 2 декабря фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды.

Кроме того, паспорта коллективного иммунитета для медицинских учреждений, школ и учреждений соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних шести месяцев) 95% сотрудников.