Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Норвегия с 3 декабря вводит требование о прохождении тестирования на коронавирус для прибывающих в страну вне зависимости от пройденной вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства в четверг.

"С 3 декабря все, кто приезжает в Норвегию, должны проходить тест вне зависимости от прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.

Если на границе нет пункта тестирования, то тест должен быть в любом случае сделан в течение следующих 24 часов. Путешественник может сам выбрать, сдавать ли экспресс-тест на антиген в медучреждении или сделать тест самостоятельно дома. В случае положительного результата человеку потребуется срочно пройти ПЦР-тест.

Кроме того, вводится требование о наличии теста с отрицательным результатом перед въездом на Шпицберген из-за того, что у местной системы здравоохранения не хватает ресурсов, чтобы справиться с крупной вспышкой ковида.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а в конце прошлой недели объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, придется регистрироваться на специальном сайте и при въезде по требованию показать полиции необходимые документы, в том числе ковид-сертификат.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет. Однако число заражений в стране продолжает расти. В Норвегии также выявлено несколько случаев нового штамма коронавируса "омикрон".