Меры взыскания не будут применять к медикам во Владимире после инцидента с больной ковидом

ТАСС, 2 декабря. Меры дисциплинарного взыскания не будут применять к работникам скорой помощи, которые после отказа двух больниц в госпитализации привезли пациентку с ковидом к зданию администрации Владимирской области. Также им в полном объеме сохранят стимулирующие выплаты, сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи медиков и врио заместителя губернатора Константина Баранова.

В середине октября два медучреждения Владимирской области отказали в госпитализации пациентке с 80% поражением легких, тогда работники скорой помощи привезли ее к зданию администрации региона, после чего женщине предоставили место. После этого два фельдшера, водитель и диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат.

"Константин Баранов встретился с фельдшерами и диспетчером бригады скорой медицинской помощи и детально обсудил сложившуюся ситуацию. <...> По результатам беседы проинформировал коллег, что к ним не будут применены меры дисциплинарного характера, а выплаты стимулирующего характера по результатам работы сохранятся в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте администрации региона.

В пресс-службе отметили, что в течение нескольких месяцев между руководителем медучреждения и сотрудниками развивался конфликт. Поэтому обоснованность и справедливость принятых главным врачом решений о вынесении серии выговоров была поставлена под сомнение. "Когда отвечаешь за коллектив, тем более работающий в таких жестких, стрессовых условиях, нельзя идти на поводу у эмоций. Бригады скорой помощи сейчас на передовой, напряжение колоссальное, им поддержка руководителя нужна, а не порицание и наказание", - подчеркнул Баранов.

Ранее врио губернатора региона Александр Авдеев высказался против применения к медработникам взысканий. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) также заявляли, что будут добиваться отмены выговоров.