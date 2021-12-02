Праздничные мероприятия запретят в районах Воронежской области с низким темпом вакцинации

ТАСС, 2 декабря. Любые массовые праздничные мероприятия запретят в районах Воронежской области, где показатели вакцинации от коронавируса будут ниже средних по региону. Об этом в четверг сообщил губернатор Александр Гусев на заседании оперативного штаба.

"Если ситуация позитивно меняться не будет, то нужно будет запретить любые мероприятия праздничного характера, которые организовываются муниципалитетами. И мы это будем контролировать", - приводит пресс-служба облправительства слова Гусева.

В пресс-службе со ссылкой на данные первого зампреда облправительства Владимира Попова сообщили, что в регионе есть необходимый запас препаратов, но отмечается недостаточная работа некоторых муниципалитетов по увеличению темпов вакцинации. В целом по региону, где проживает более 2,3 млн человек, ко 2 декабря план по вакцинации 80% населения выполнен на 77,1%. Первым компонентом 1 170 333 человека, в том числе двукратно - 1 051 783, ревакцинацию прошли 148 560 человек.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, лечение в инфекционных госпиталях получают 2 630 человек, при этом за последние сутки поступили 205 пациентов, 221 - выписаны. За пять недель число госпитализаций в регионе снизилось в 3,9 раза. "Ситуация в регионе остается достаточно сложной, но обстановка стабилизируется", - отметили в пресс-службе.

Гусев поддержал предложение ввести послабления для театров и концертных залов - разрешить увеличить заполняемость 50 до 75%, при условии, что все посетители будут с QR-кодами, подтверждающими отсутствие заболевания или прививку. Также губернатор одобрил предложения по смягчению условий пропуска в торговые центры в связи с тем, что при проверке QR-кодов создается скопление людей. "Поэтому я прошу все-таки применять дуальную систему пропуска: если людей много, значит нужно упрощать систему прохода в ТЦ, но обслуживать покупателей в магазинах нужно только при наличии QR-кода. Надо довести до руководителей и собственников нашу озабоченность этим вопросом", - добавил Гусев.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 177 995 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 125 201 человек, 8 907 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, в настоящее время применяется система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.