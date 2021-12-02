Волонтерский центр кубанского вуза признан лучшим в России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Волонтерский центр Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма признан лучшим в России, сообщила пресс-служба международного форума гражданского участия "Мы вместе".

Церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр среди образовательных организаций высшего образования (ООВО) состоялась в четверг на полях форума. Глава Минобрнауки Валерий Фальков вручил победителям сертификаты и подарки.

"Он поблагодарил авторов социальных инициатив и поздравил с победой в номинации "Лучший волонтерский центр среди ООВО (лучшая практика организации добровольческой (волонтерской) деятельности в ООВО)" Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. В номинации "Лучшая программа по работе волонтерского центра ООВО с партнерами" - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова", - говорится в сообщении.

Кроме того, в номинации "Лучший социальный проект обучающихся ООВО в сфере добровольчества (волонтерства) и благотворительности" победил Дальневосточный федеральный университет. В номинации "Лучшая практика интеграции добровольчества (волонтерства) в образовательный процесс в ООВО" - Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

Победители получат финансовую поддержку на развитие центров. Конкурс состоялся второй раз, он реализуется Минобрнауки, Ассоциацией волонтерских центров и Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина в целях выявления и тиражирования лучших практик организации волонтерской деятельности в вузах.

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.